Явка на выборах в Госдуму по России превысила 51%

20 сентября. Mossovetinfo.ru – Итоговая явка на выборах в Госдуму в целом по России составила 51,68%, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.



Глава ЦИК отметила, что это больше, чем в предыдущие компании по выборам.



Памфилова также сообщила, что по предварительным данным ЦИК, в Госдуму видимо проходят пять партий. «Единая Россия» сохранит в парламенте конституционное большинство, однако ее результат оказался ниже, чем на выборах 2016 года.



Председатель Центризбиркома рассказала, что недействительными признаны 25,83 тысячи бюллетеней и назвала эту цифру «ничтожной».