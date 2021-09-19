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Общество
19.09.2021, 20:15
Явка на онлайн-голосовании на выборах в Госдуму в Москве составила 96,5%
19 сентября. Mossovetinfo.ru – Явка на дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах в Госдуму в Мос...
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Общество
19.09.2021, 17:06
Явка в Москве на выборах в Госдуму превысила 43 процента
19 сентября. Mossovetinfo.ru – Явка на выборах в Государственную Думу в Москве на 15:00 превысила 40%, сообщил журналис...
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Общество
19.09.2021, 16:47
Синоптики прогнозируют сильнейший за 73 года ливень в Москве 20 сентября
19 сентября. Mossovetinfo.ru – В понедельник, 20 сентября, в Москве может выпасть до 30% месячной нормы осадков, сообщ...