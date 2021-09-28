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Общество     28.09.2021 23:29

YouTube удалил два немецких канала RT

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Теги:  YouTube  RT  Симоньян  Telegram-канал  Роскомнадзор  Google 

28 сентября, Mossovetinfo.ru - Два немецких канала RT удалены видеохостингом YouTube 28 сентября без возможности восстановления. Об этом в своем Telegram-канале сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Это настоящая медийная война, объявленная государством Германия государству Россия»,— написала Маргарита Симоньян

Речь идет о каналах RT DE и Der Fehlende Part (DFP), которые, по мнению YouTube, удалены за нарушение пользовательских условий. По информации Симонян, RT DE был до удаления четвертым по влиятельности среди немецкоязычных СМИ. 

Роскомнадзор направил письмо в Google с требованием снять все ограничения с каналов RT DE и DFP и пояснить причины их введения, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

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Теги: 
YouTube  RT  Симоньян  Telegram-канал  Роскомнадзор  Google 

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