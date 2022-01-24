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Общество     24.01.2022 14:01

За сутки в Москве госпитализированы 992 человека

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Теги:  Москва  коронавирус 

24 января, Mossovetinfo.ru - За сутки в Москве госпитализированы 992 человека, скончался 71 пациент с подтвержденным диагнозом «пневмония» и положительным результатом теста на коронавирус, сообщают в горадминистрации.

В сообщении отмечается, что число госпитализаций — наиболее важный показатель для оценки эпидемиологической ситуации и в Москве в последнее время доля госпитализаций снизилась - а сутки в столице госпитализированы 5,1 процента пациентов от числа заболевших COVID-19.

Минувшим днем отмечалось, что в Москве было выявлено 17 тыс. 528 новых случаев заражения коронавирусов и столица лидер по данному показателю, сегодня сообщается, что за последние сутки в Москве выявлено 19 тыс. 509 новых случаев заражения.

Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю выросла на 102,4%, тогда как уровень госпитализаций - только на 9,3%, сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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Теги: 
Москва  коронавирус 

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