18 марта. Mossovetinfo.ru - В Бутырском районном суде началось рассмотрение судебного дела в рамках которого девелопер ООО «Управляющая компания Деловой мир» пытается разорить москвичку Ирину Закревскую – участницу Инициативной группы защитников исторического района Ивановская горка, посмевшую обратиться в суд, чтобы добиться соблюдения Федерального закона о культурном наследии, сообщили ИА МОССОВЕТ в Общественном движении "Архнадзор".
ИА МОССОВЕТ публикует текст сообщения для СМИ инициативной группы защитников Ивановской горки, предоставленный «Архнадзором»
Аппетиты растут: коммерческий застройщик пытается разорить москвичку
В Бутырском районном суде под председательством судьи Екатерины Королевой началось рассмотрение уникального судебного дела. Девелопер ООО «Управляющая компания Деловой мир» пытается разорить москвичку Ирину Закревскую – участницу Инициативной группы защитников исторического района Ивановская горка, посмевшую обратиться в суд, чтобы добиться соблюдения Федерального закона о культурном наследии.
Снос существующего здания в историческом квартале Хохловка на Ивановской горке и строительство на его месте бизнес-центра вдвое большего объема одобрены Градостроительно-земельной комиссией и согласованы Москомархитектурой.
Территория, на которой планируется строительство, целиком покрыта режимом охранной зоны объектов культурного наследия. Согласно Федеральному закону «Об объектах культурного наследия» подобное строительство прямо запрещено. Чтобы обойти запрет, девелопер утверждает, что планирует не снос и новое строительство, а реконструкцию существующего здания, хотя фактически оставляет от него только часть фундамента ниже уровня земли.
Мосгорнаследие – городской орган, уполномоченный контролировать соблюдение законодательства об охране культурного наследия, – закрыло глаза на эту явную манипуляцию законом.
Инициативная группа москвичей больше двух лет добивается возвращения ситуации в правовое поле, в частности, обжалуя разрешительную документацию на это строительство.
В ходе рассмотрения иска Ирины Закревской судом дважды принимались меры предварительной защиты, которые приостанавливали действие согласований Мосгорнаследия (10 июля 2020 г.) и запрещали Мосгосстройнадзору выдавать девелоперу разрешение на строительство (10 декабря 2020 года).
Суд отказал в исковых требованиях, и меры предварительной защиты были отменены. В общей сложности их действие продолжалось 105 дней.
30 декабря 2021 г. Ирина Закревская получила по почте иск от ООО «Управляющая компания Деловой мир» о взыскании с нее около 14 млн. рублей. На первом заседании суда девелопер увеличил свои требования более чем в четыре раза. Теперь он хочет получить 61 миллион. Точнее 61 369 864 руб. 23 копейки.
Девелопер отчаянно жаждет наказать Ирину за то, что она воспользовалась своим законным правом на обжалование актов государственной власти, принятых в его интересах. Он требует, чтобы она возместила ему расходы на аренду земельного участка за то время, пока он не мог осуществлять там снос и новое строительство (14 млн руб. с процентами), компенсировала рост расценок на земляные работы (47,5 млн. руб.) и заодно заплатила за охрану того самого исторического здания, которое она пыталась сохранить, обращаясь в суд (101 тыс. руб. с процентами).
Закон не позволяет взыскивать с граждан убытки, если они были причинены в результате приостановки судом действия решений органов власти на время судебного разбирательства. Убытки от правомерных действий граждан, направленных на реализацию их законных прав, могут взыскиваться только в исключительных случаях, когда это прямо указано в законе (ч.3 ст. 1064 ГК РФ). Кодекс административного судопроизводства, по которому рассматривался иск Ирины Закревской, возможности взыскания убытков в данном случае не предусматривает. Поэтому девелопер называет это «убытками вследствие злоупотребления правом». Иными словами, судье Королевой предлагается от имени Российской Федерации вынести решение о том, что обращение гражданки России в суд является «злоупотреблением правом». По этой логике сообщниками Ирины Закревской в злоупотреблениях были тот же самый Бутырский суд, принявший к производству ее иски, и лично судьи Игорь Лукашин и Анна Бойкова, которые, находясь в здравом уме и твердой памяти, принимали те самые меры предварительной защиты.
Ожидаем дальнейшего увеличения аппетитов девелопера и требования полностью оплатить его незаконную стройку и заодно отменить на Ивановской горке действие Конституции РФ.
ООО «Управляющая компания Деловой мир» заранее распространяет в социальных сетях победную реляцию со словами: «Теперь у остальных девелоперов есть все шансы привлекать сутяжников к материальной ответственности». В переводе с девелоперского на русский это означает: «Эй, вы, мелочь! Стоять, бояться!»
Придется девелоперов разочаровать. Ни стоять, ни бояться, ни отказываться от судебной защиты своих прав и общественных интересов москвичи не собираются.
Мы не считаем, что в России суд перестал служить средством защиты прав граждан и восстановления законности. Приглашаем журналистов освещать этот процесс.
Следующее заседание по делу 02-0851/2022 состоится в Бутырском районном суде 9 апреля.
Справка ИА МОССОВЕТ:
3 сентября 2021 года Общественное движение «Архнадзор» распространило заявление в котором поддержало борьбу инициативной группы защитников Ивановской горки против строительства бизнес-центра и разрушения исторической среды на Хохловке, сообщало
ИА МОССОВЕТ.