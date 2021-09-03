Заявление инициативной группы защитников Ивановской горки

3 сентября. Mossovetinfo.ru - Общественное движение «Архнадзор» поддержало борьбу инициативной группы защитников Ивановской горки против строительства бизнес-центра и разрушения исторической среды на Хохловке. Об этом ИА МОССОВЕТ сообщили в движении. Активисты опубликовали соответствующее заявление.



В нем, в частности, говорится, что девелопер Хохловки объявил конкурс, чтобы отвлечь внимание от скандального строительства бизнес-центра и создать иллюзию общественного согласия, ничего не изменяя в резонансном проекте.



Участникам предлагают придумать концепцию для использования нескольких сотен квадратных метров северного крыла палат Украинцева (Хохловский переулок, дом 7–9, строение 2). Но это только маленькая часть одного из зданий исторического квартала. Претензии же, отмечают активисты, связаны со строительством бизнес-центра, ради которого сносят исторические здания, вырубают деревья и проводят редевелопмент территории всего большого квартала.



«Бизнес-центр, который собираются втиснуть непосредственно на территории нотопечатни Юргенсона, — в 2,5 раза больше по строительному объему, чем все сносимые здания. Его общая площадь — больше 10 тысяч квадратных метров, что несопоставимо с несколькими сотнями метров, будущее которых предлагается решить посредством конкурса. Увеличение объемов строительства нарушает режим охранной зоны, согласно которому строительные работы, кроме регенерации исторической среды, на этом участке запрещены», — говорится в заявлении.



Десятки неравнодушных москвичей каждую неделю собираются в Даниловской аллейке, озелененной территории, которую девелопер тоже включил в зону своих интересов. Инициативная группа привлекла независимых инженеров и реставраторов, они проанализировали проект и пришли к выводу, что обустройство котлована угрожает обрушением ближайших памятников.



Что касается северного крыла палат Украинцева, то и здесь проведение конкурса вызывает вопросы у инициативной группы и участников общественного движения. Крыло — единственная часть комплекса усадьбы П.И. Юргенсона, которая сохранила статус объекта культурного наследия федерального значения. Это постройка XVII века со сводчатыми перекрытиями, толстыми стенами и сложной планировкой, ее невозможно изменить ни юридически, ни, что самое главное, физически. Любая концепция, не учитывающая этих особенностей, окажется заведомо невозможной и по окончании конкурса реализована не будет.



Кроме того, ни в положении о конкурсе, ни на сайте, где оно опубликовано, не указано, кто именно организует конкурс.



Активисты также предъявили претензии к исследованиям, которые проводили в палатах Украинцева раньше. По их словам, за артефакты, якобы найденные в ходе этих исследований, выдавали всем известные предметы, а тексты экспертов, опубликованные по итогам изысканий, не выдерживают никакой критики.



Есть претензии и к нанятому девелопером архитектурному бюро А.В. Гинзбурга. Недавно под авторским надзором организации, подчеркивают активисты, полностью снесли усадьбу Масягина в Старомонетном переулке. От исторических зданий не осталось даже стен, согласован проект строительства на этом месте жилого комплекса. Также под эгидой бюро снесли и заменили новоделом комплекс санатория «Наука» в Сочи.



«Прямо сейчас происходит повреждение памятников непосредственно на Хохловке. Территории усадеб братьев Теодора и Андреаса Кнопов в Колпачном переулке покрыты кучами грунта и битого исторического кирпича выше человеческого роста. Работы внутри памятников ведутся с применением отбойных молотков и другой техники. Очевидно, что внутри демонтируют исторические элементы и увеличивают подвалы, но никаких признаков реставрационных работ или хотя бы археологического наблюдения нет. До этого мы фиксировали разрушения в палатах Украинцева», — говорится в заявлении.



Официальные представители застройщика продолжают добиваться сохранения в силе согласований сноса исторических зданий в суде. Инициативная группа защитников Ивановской горки призывает к возвращению ситуации в правовое поле и к ведению честного диалога с общественностью. Активисты настаивают признать незаконным снос исторических зданий на Ивановской горке и отменить проект строительства бизнес-центра.