Заявление редакции Эха Москвы

14 июня. Mossovetinfo.ru - Редакция "Эхо Москвы" распространила Заявление в связи с лишением телеканала Дождь аккредитации при Президенте РФ. ИА МОССОВЕТ публикует текст этого Заявления:



"Лишение телеканала Дождь аккредитации при Президенте РФ вызывает недоумение и возмущение.



Недоумение - потому что аккредитации можно лишить лишь по причинам, установленным ст 48 Закона о СМИ. И то не целое издание, а конкретного журналиста.



Возмущение - потому что очевидна политическая подоплека этого решения.



Освещение тех или иных событий - это не их поддержка или осуждение, а профессиональная ответственность журналистов перед обществом.



Мы считаем, что ошибочное решение об отстранении наших коллег должно быть пересмотрено



Алексей Венедиктов, главный редактор".