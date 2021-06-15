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Общество     15.06.2021 17:38

Жаркая погода без осадков ожидается в Москве до середины следующей недели

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Теги:  погода  прогноз погоды  жара 

15 июня. Mossovetinfo.ru — В Москву приходит жаркая погода, которая продлится как минимум до середины следующей недели, сообщает Центр погоды «Фобос».

По прогнозам синоптиков, дожди могут пройти в Москве во вторник и в ночь на среду. После этого антициклон принесет в Москву жаркую и ясную погоду. Если в среду и четверг в Москве дневная температура ожидается на уровне +24…+27°, то начиная с пятницы столбики термометров днем будут достигать +28…+31°. Такая же погода ожидается в начале следующей недели.

При этом, даже ночью температура будет довольно высокой - до +15…+18°. Это приведет к тому, что усилится засуха в почве, что увеличит опасность возникновения природных пожаров.

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Теги: 
погода  прогноз погоды  жара 

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