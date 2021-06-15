17:38 Общество Жаркая погода без осадков ожидается в Москве до середины следующей недели
16:40 Город (Москва и область) Собянин заявил о росте числа тяжелых пациентов с COVID-19 в Москве
15:34 Город (Москва и область) Участок Тверской улицы перекроют с вечера 18 июня для замены асфальта
15:25 Власть Рассмотрение законопроекта о включении прививки от COVID-19 в нацкалендарь перенесли на осень
15:09 Власть Встреча Путина и Байдена продлится 4-5 часов с перерывами
08:24 Город (Москва и область) Как будут работать центры госуслуг «Мои документы» с 15 по 19 июня
08:11 Город (Москва и область) Как будут работать поликлиники в Москве с 15 по 19 июня
11:32 Город (Москва и область) Сделавшие прививку от коронавируса в Москве получат шанс выиграть автомобиль
11:06 Общество Оперштаб Москвы сообщил о новых случаях коронавируса
19:37 Город (Москва и область) В Москве продолжают разворачивать дополнительные койки для борьбы с COVID-19
17:06 Город (Москва и область) Новые ограничения в Москве не отразятся на работе фанзоны в «Лужниках»