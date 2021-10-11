Золотая осень уйдет из Москвы с 13 октября

11 октября. Mossovetinfo.ru – Теплая погода продержится в Москве до вторника включительно, сообщил в своем аккаунте в Instagram ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.



«Затянувшийся период старого бабьего лета, которое сегодня вышло на пик, когда столбики термометров штурмуют сентябрьские значения, продлится до вторника включительно», - написал Тишковец.



По прогнозам синоптиков, в ближайшие два дня в Москве ожидается ясная погода, с температурой воздуха до +14 градусов. Однако уже в среду в Москву придет облачность, начнутся мелкие дожди, температура в ночное время будет подниматься не выше +4, в дневное - не выше +10 градусов.



Во второй половине сентября не ожидается серьезных всплесков тепла и холода, температура воздуха будет в пределах климатической нормы: до от -2 до +3 в ночное время и до +9 градусов днем.