15:18 Общество «Новая газета» приостановила свою работу
15:04 Происшествия 2 года колонии получила девушка, бросившая в полицейских бутылку с горючей смесью в Москве
14:40 Полностью перекрыто движение на ЦКАД в Подмосковье в районе Истры из-за столкновения девяти машин
12:42 Мнения О ходе спецоперации на Украине нужно судить по сообщениям Минобороны РФ – Песков
12:35 Происшествия Задержан причастный к заведомо ложному сообщению о готовящемся взрыве в Коломне - УФСБ
10:27 Город (Москва и область) Завершилась проходка 10 тоннелей между станциями "Новаторская" и "Бачуринская" Троицкой линии московского метро
09:36 В России Полномочия Зураба Церетели на посту президента Российской академии художеств продлило правительство России27 Марта
13:13 Город (Москва и область) 49 деревьев повалил сильный ветер в Москве, повреждены автомобили
Работа приостановлена до окончания «специальной операции на территории Украины»
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке
На месте работают сотрудники ГИБДД
Песков: мнения частных лиц на ток-шоу не влияют на ход спецоперации
В отношении гражданина возбуждено уголовное дело
Длина Троицкой линии составит свыше 40 км.
Полномочия продлены еще на пять лет
Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности
Самолет авиакомпании China Eastern Airlines, разбился 21 марта в Гуанси-Чжуанском автономном районе
В своем телеграм-канале Володин сообщил, что состояние Жириновского оценивается как тяжелое.
Чубайс уехал из России - Теперь даже самые заядлые противники спецоперации ВС РФ на Украине будут её поддерживать.
Закон распространяется на военнослужащих, имевших регистрацию в Подмосковье, в том числе по месту дислокации воинских частей
15:10 Общество В Москве остается в силе ограничение по проведению публичных мероприятий – оперштаб
21:03 Общество Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к ресурсам "Эхо Москвы"
14:56 Власть Генпрокуратура: как госизмена будет расцениваться любая помощь иностранным организациям, государствам в период проведения спецоперации в ДНР, ЛНР
11:19 Власть Минобороны: информация о проведение специальной военной операции в Украине на 26.02.2022 (09.30 мск)
08:59 В мире Утром 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса
23:59 В мире В Кремле подписаны указы о признании Донецкой и Луганской народных республик