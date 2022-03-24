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Лента новостей

28 Марта

15:18 Общество «Новая газета» приостановила свою работу

15:04 Происшествия 2 года колонии получила девушка, бросившая в полицейских бутылку с горючей смесью в Москве

14:40 Полностью перекрыто движение на ЦКАД в Подмосковье в районе Истры из-за столкновения девяти машин

12:42 Мнения О ходе спецоперации на Украине нужно судить по сообщениям Минобороны РФ – Песков

12:35 Происшествия Задержан причастный к заведомо ложному сообщению о готовящемся взрыве в Коломне - УФСБ

10:27 Город (Москва и область) Завершилась проходка 10 тоннелей между станциями "Новаторская" и "Бачуринская" Троицкой линии московского метро

09:36 В России Полномочия Зураба Церетели на посту президента Российской академии художеств продлило правительство России

27 Марта

13:13 Город (Москва и область) 49 деревьев повалил сильный ветер в Москве, повреждены автомобили

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Актуальные материалы

15:10 Общество В Москве остается в силе ограничение по проведению публичных мероприятий – оперштаб

21:03 Общество Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к ресурсам "Эхо Москвы"

14:56 Власть Генпрокуратура: как госизмена будет расцениваться любая помощь иностранным организациям, государствам в период проведения спецоперации в ДНР, ЛНР

11:19 Власть Минобороны: информация о проведение специальной военной операции в Украине на 26.02.2022 (09.30 мск)

08:59 В мире Утром 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса

23:59 В мире В Кремле подписаны указы о признании Донецкой и Луганской народных республик

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