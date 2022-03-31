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Лента новостей

05 Апреля

07:57 Постпред России при ООН показал доказательства постановочного характера провокации в Буче

04 Апреля

17:39 В мире Россия с 9 апреля возобновит авиасообщение с 52 странами

08:38 Другое Россия потребовала созыва 4 апреля заседания Совета Безопасности ООН из-за «провокации» в Буче

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Актуальные материалы

15:21 В мире Переговоры с украинской стороной в Стамбуле прошли конструктивно - Мединский

19:36 В мире К «деэскалации в риторике» призвал Генсек ООН в связи с заявлениями Байдена о Путине

15:10 Общество В Москве остается в силе ограничение по проведению публичных мероприятий – оперштаб

14:56 Власть Генпрокуратура: как госизмена будет расцениваться любая помощь иностранным организациям, государствам в период проведения спецоперации в ДНР, ЛНР

11:19 Власть Минобороны: информация о проведение специальной военной операции в Украине на 26.02.2022 (09.30 мск)

08:59 В мире Утром 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса

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