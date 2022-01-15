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Происшествия     15.01.2022 09:24

11 человек пострадали в ДТП с автобусом и легковой машиной на юго-западе Москвы

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Теги:  Москва  ДТП 

15 января, Mossovetinfo.ru - 11 человек пострадали в ДТП с автобусом и легковой машиной на юго-западе Москвы на Варшавском шоссе в районе дома 190. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Среди пострадавших двое детей. На месте ДТП находятся восемь автомобилей скорой помощи, прибытие еще двух ожидается. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

На сайте Гидрометцентра сообщается, что в субботу в столице выпадет снег (возможна метель), ожидается гололедица.

Обновлено 9:34 мск.: Департамент транспорта столицы в своём Telegram-канале сообщает, что по предварительной информации водитель такси на Варшавском шоссе в районе д. 179, стр. 1  не уступил дорогу автобусу. В результате происшествия 5 человек получили травмы, им оказывается медицинская помощь. Подробности произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД. Движение по Варшавскому шоссе в сторону центра осуществляется по 1 полосе из 4.

Обновлено 9:43 мск.: Количество пострадавших в ДТП в результате столкновения пассажирского автобуса и легкового автомобиля до 12 человек, из них двое детей. - "их осматривают медики. состояние оценивается", - ТАСС.

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Теги: 
Москва  ДТП 

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