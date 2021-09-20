16-летний мальчик задержан в Москве по подозрению в убийстве родителей - СК

22 сентября. Mossovetinfo.ru – Шестнадцатилетний подросток задержан в Москве по подозрению в убийстве своих родителей, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по городу Москве.



Тела родителей задержанного с многочисленными колото-резанными ранениями были обнаружены в квартире жилого дома на улице Полярная. По данным следователей, подросток состоял на учете и систематически принимал наркотики.



Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц», задержанный доставлен в отдел СК РФ для проведения следственных действий.