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Происшествия     28.03.2022 15:04

2 года колонии получила девушка, бросившая в полицейских бутылку с горючей смесью в Москве

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Теги:  Москва  суд  власть  УК РФ  приговор 

28 марта. Mossovetinfo.ru - К 2 годам колонии общего режима приговорил Тверской суд Москвы студентку Анастасию Левашову, бросившую в полицейских бутылку с горючей смесью в конце февраля в центре Москвы на несанкционированной акции, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию из пресс-службы суда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в установленные законом сроки, отмечается в сообщении.

Левашова признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").



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Теги: 
Москва  суд  власть  УК РФ  приговор 

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