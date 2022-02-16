 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация
Происшествия     16.02.2022 10:07

8-месячные братья-близнецы в тяжелом состоянии госпитализированы в одну из столичных больниц

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  дети  прокуратура 

16 февраля. Mossovetinfo.ru - 8-месячные братья-близнецы, которых, по предварительной информации некоторое время не кормили, в тяжелом состоянии госпитализированы в одну из столичных больниц, сообщает горпрокуратура.

Двое малолетних детей были обнаружены ночью в квартире жилого дома на ул. Плеханова района Перово в Восточном административном округе города Москвы. Родители на момент происшествия находились дома в состоянии опьянения, а ранее - лишались родительских прав в отношении других детей. Перовская межрайонная прокуратура устанавливает обстоятельства и причины произошедшего.

В то же время московская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств инцидента с новорожденным на юго-востоке столицы, где, на ул. Ставропольская, по предварительной информации, женщина после домашних родов поместила ребенка в пакет и выбросила из окна четвертого этажа.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  дети  прокуратура 

Возврат к списку

Лента новостей

10:07 Происшествия 8-месячные братья-близнецы в тяжелом состоянии госпитализированы в одну из столичных больниц

18:34 Общество Проблемы Донбасса можно решить из возможностей по исполнению Минских соглашений - Путин

17:57 Общество Хованская возглавила созданную в Госдуме Госдуме комиссию по обеспечению жилищных прав граждан

12:30 В мире Минобороны России сообщает о возвращении соединений и воинских частей в пункты постоянной дислокации после учений

11:28 Город (Москва и область) В Москве выявили 8 160 заразившихся коронавирусом за сутки

Актуальные материалы

22:43 В мире США временно перемещают посольство из Киева во Львов

09:15 Мнения Россия вошла в топ-3 стран, которые американцы считают враждебными - Politico

11:10 Общество Роспотребнадзор отменил карантин для контактировавших с больными COVID-19

14:30 Город (Москва и область) В Москве будут открывать больничный без посещения поликлиники

17:59 Власть Лидеры трех фракций Мосгордумы просят Собянина провести заседание Правительства по проблемам экологии

11:11 Другое Семилетняя россиянка Анастасия Радзинская заработала в YouTube $28 млн в 2021 году

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru