8-месячные братья-близнецы в тяжелом состоянии госпитализированы в одну из столичных больниц

16 февраля. Mossovetinfo.ru - 8-месячные братья-близнецы, которых, по предварительной информации некоторое время не кормили, в тяжелом состоянии госпитализированы в одну из столичных больниц, сообщает горпрокуратура.



Двое малолетних детей были обнаружены ночью в квартире жилого дома на ул. Плеханова района Перово в Восточном административном округе города Москвы. Родители на момент происшествия находились дома в состоянии опьянения, а ранее - лишались родительских прав в отношении других детей. Перовская межрайонная прокуратура устанавливает обстоятельства и причины произошедшего.



В то же время московская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств инцидента с новорожденным на юго-востоке столицы, где, на ул. Ставропольская, по предварительной информации, женщина после домашних родов поместила ребенка в пакет и выбросила из окна четвертого этажа.