17:40 В России Вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт» могут использоваться для ревакцинации - Минздрав.
17:05 Город (Москва и область) Собянин назначил нового главу департамента ЖКХ Москвы
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09:14 Город (Москва и область) Начинается строительство двух станций Троицкой линии метро
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18:38 В России МВД РФ утвердило порядок доставления граждан в вытрезвители
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