Частичное обрушение многоквартирного дома в Ступино произошло после «хлопка» газа - ГСУ СК по МО

11 апреля. Mossovetinfo.ru - ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.3 ст. 238 УК РФ), сообщает региональное ГСУ СК.



Произошло «частичное обрушение многоквартирного дома», «количество пострадавших уточняется», - отмечается в сообщении.



Фото: ГСУ СК России по Московской области (Ступино, дом, обрушение)