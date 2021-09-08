 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация выборы
Происшествия     09.09.2021 08:29

Число погибших при взрыве газа в Ногинске увеличилось до пяти человек

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Ногинск  взрыв  погибшие  МЧС 

9 сентября. Mossovetinfo.ru – Число погибших при взрыве в жилом доме в Ногинске увеличилось до пяти человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МЧС по Московской области. Ранее сообщалось, что в результате взрыва погибло минимум два человека. Всего в результате взрыва пострадало 15 человек. 

Взрыв газа произошел утром в среду, 8 сентября, в жилом доме в Ногинске. На втором, третьем и четвертом этажах обрушилась стена, на пятом этаже произошло обрушение межэтажного перекрытия.  По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка бытового газа.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Ногинск  взрыв  погибшие  МЧС 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

10:53 В России Минцифры начало тестировать цифровую копию свидетельства о регистрации транспортного средства

10:48 В России В России впервые за год подешевели бензин и дизельное топливо

10:40 Власть Путин присвоил главе МЧС Зиничеву звание героя России посмертно

10:13 В России ЦБ РФ предложил поменять систему вступления в силу новых законов

09:15 Происшествия Новорожденная девочка найдена в помещении мусоропровода в жилом доме в Москве

Актуальные материалы

09:02 Город (Москва и область) Пересадки в наземном транспорте Москвы стали бесплатными

11:43 Общество «Справедливая Россия» и КПРФ могут взять более чем по 10 одномандатных округов на выборах в Госдуму

10:23 Город (Москва и область) Список кандидатов в депутаты Госдумы по Москве

10:13 Город (Москва и область) Выборы в Госдуму. Москва. Схема одномандатных округов

10:18 В России В России упали розничные продажи пива

08:28 В мире Путин и Меркель провели переговоры в Москве

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru