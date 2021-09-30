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Происшествия     30.09.2021 14:21

Депортируемый мигрант сбежал из-под стражи в аэропорту Внуково

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Теги:  МВД  полиция  мигранты  побег 

30 сентября. Mossovetinfo.ru – Мигрант, которого конвоировали в аэропорт Внуково для депортации из страны, сбежал из-под стражи, сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

Сообщается, что во Внуково конвоировались два иностранца, которые должны были быть депортированы. Внезапно один из них, ранее судимый, запрыгнул на пассажирское сиденье стоявшего рядом автомобиля. Водитель машины, который, вероятно был сообщником сбежавшего, резко увеличил скорость и уехал с территории аэропорта.

При этом водитель наехал на полицейского, который пытался остановить нарушителей, и протащил его на капоте несколько десятков метров.

Пострадавшему полицейскому оказана помощь, в городе объявлен план «Перехват» сбежавшего мигранта и его сообщника ищут.

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Теги: 
МВД  полиция  мигранты  побег 

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