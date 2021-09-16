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Происшествия     16.09.2021 14:30

Два мигранта арестованы по обвинению в убийстве и изнасиловании пенсионерки в Подмосковье

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Теги:  СК  суд  мигранты  арест  Подмосковье  Московская область 

16 сентября. Mossovetinfo.ru – Суд в Сергиевом Посаде арестовал двух мигрантов, которые подозреваются в убийстве и изнасиловании пенсионерки в подмосковном селе Бужаниново, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по Московской области.

Тело 67-летней пенсионерки было обнаружено 13 сентября возле СНТ «Магистраль-2». По горячим следам сотрудники полиции установили и задержали двух подозреваемых в совершении данного преступления. Ими оказались двое мигрантов 1984 и 1988 годов рождения.

Убийство и изнасилование пенсионерки вызвало возмущение местных жителей, в селе Бужаниново произошел стихийный сход. Жители требовали выселить из общежития в селе мигрантов.

14 сентября губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил, что общежитие будет закрыто в тот же день, а также пообещал взять ситуацию с мигрантами в регионе под жесткий контроль.

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Теги: 
СК  суд  мигранты  арест  Подмосковье  Московская область 

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