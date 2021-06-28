13:54 Происшествия Движение на участках двух линий метро остановлено из-за ливня в Москве
13:47 Происшествия Движение поездов на участке «Теплый стан» — «Новоясеневская» временно остановлено
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14:29 В России Миронов, Прилепин и Семигин пойдут в Госдуму во главе списка «Справедливой России»
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16:18 Мнения Эпидемиолог Минздрава рекомендовал вакцинировать детей от COVID-19
14:16 В России С 1 августа все курорты Краснодарского края закроются для непривитых граждан