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Происшествия     18.02.2022 09:53

Двое пассажиров напали на сотрудников полиции в московском метро

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Теги:  Москва  метро  полиция  насилие 

18 февраля. Mossovetinfo.ru – Уголовное дело по статье 318 УК РФ о применении насилия в отношении представителя власти возбуждено в отношении двух молодых людей, которые вечером 17 февраля 2022 года на станции «Тульская» московского метро применили силу к представителям власти после предложения проследовать в комнату полиции для установления личности.

По данным следствия, один из подозреваемых начал толкать и замахиваться руками на сотрудников полиции, а второй, - умышленно нанес одному полицейскому удар ногой в область туловища, а другому несколько ударов рукой в область головы, после чего скрылся.

Подозреваемый 2000 года рождения задержан на месте преступления, второй мужчина позднее был также задержан.

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Теги: 
Москва  метро  полиция  насилие 

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