Электробус загорелся ночью на Дмитровском шоссе

21 сентября. Mossovetinfo.ru – Прошедшей ночью на дублере Дмитровского шоссе загорелся электробус 2018 года выпуска, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.



Электробус следовал в парк, пассажиров в нем не было. Водитель вовремя обесточил батарейные блоки. По предварительной информации, причиной возгорания стало замыкание проводки в приборной панели водителя, хотя не исключается и человеческий фактор.



В сообщении отмечается, что это первый случай возгорания за три года эксплуатации электробусов в Москве. Точная причина случившегося будет установлена специальной комиссией с участием производителей.