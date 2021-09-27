ФСБ предотвратила теракт неонацистов в Башкирии

27 сентября. Mossovetinfo.ru – Сотрудники ФСБ пресекли в Уфе деятельность неонацистской группировки, планировавшей атаку на один из объектов правоохранительных органов, сообщается на официальном сайте ФСБ.



Сообщается, что задержано пятеро участников неонацистской группы: 19-летний организатор, и четверо молодых людей в возрасте от 17 до 20 лет, которых он привлек к незаконной деятельности.



По версии следствия, задержанные учились пользоваться оружием и изготавливать самодельные взрывные устройства. В ходе обысков у них были обнаружены и изъяты самодельное взрывное устройство, готовое к применению, взрывчатка и компоненты для ее изготовления, инструкции по изготовлению взрывчатых веществ, холодное оружие, а также портреты главарей Третьего Рейха, украинского националиста Степана Бандеры и националистическая атрибутика.



Возбуждены уголовные дела по статьям «Приготовление к террористическому акту», «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» и «Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств».



Все задержанные помещены в СИЗО.