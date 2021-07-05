ФСБ предотвратила теракты в Москве, Астраханской области и Кабардино-Балкарии

5 июля. Mossovetinfo.ru - Сотрудники ФСБ предотвратили серию терактов, планировавшихся летом 2021 года в Москве, Астраханской области и Кабардино-Балкарии, сообщается на официальном сайте ФСБ.



Проведение терактов планировали члены законспирированных ячеек «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России).



В результате мероприятий, проведенных в Москве, Астраханской области и Кабардино-Балкарии с 29 июня по 3 июля, шесть террористов были уничтожены, двое задержаны.



Террористы планировали нападения в местах массового скопления граждан, а также нападения на представителей официального мусульманского духовенства.



У террористов изъяты самодельные взрывные устройства, автоматы, оружие, гранаты, компоненты для производства СВУ, а также религиозно-экстремистская литература.



Возбуждены уголовные дела по статьям «Приготовление к террористическому акту», «Участие в деятельности террористической организации», а также «Незаконный оборот оружия».