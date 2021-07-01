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Происшествия     01.07.2021 15:20

ФСБ предотвратила теракты в Москве и Астраханской области

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Теги:  ФСБ  терроризм  задержание 

1 июля. Mossovetinfo.ru - Сотрудники ФСБ предотвратили террористические акты в Москве и в Астраханской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Сообщается, что теракты готовили члены «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России). Под Астраханью один из террористов оказал сопротивление при задержании и был застрелен. Второй террорист был задержан в Москве.

При обысках по местам проживания террористов, были обнаружены автоматическое оружие, боеприпасы, граната, а также религиозно-экстремистская литература.

По данным ФСБ, террористы планировали одновременное нападение в местах массового скопления людей и в Москве, и в Астраханской области. Нападение планировалось с применением огнестрельного и холодного оружия.

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Теги: 
ФСБ  терроризм  задержание 

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