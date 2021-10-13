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Происшествия     13.10.2021 15:16

ФСБ пресекла контрабанду продукции военного назначения

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Теги:  ФСБ  контрабанда  суд  приговор 

13 октября. Mossovetinfo.ru — Федеральная служба безопасности пресекла попытку контрабанды продукции военного назначения, сообщили ИА Моссовет в УФСБ России по городу Москве и Московской области.

Сообщается, что канал контрабанды был организован гражданином Украины Ливенцовым С.И. В 2019 году Ливенцов намеревался незаконно приобрести комплектующее изделие авиационного двигателя «РД-33», устанавливаемого на военные самолеты типа «Миг-29». Далее он намеревался вывезти его в Объединенные Арабские Эмираты.

В октябре 2019 года Ливенцов был задержан с поличным при попытке передать 8 000 долларов США сотруднику предприятия российского оборонно-промышленного комплекса.

Гагаринский районный суд Москвы признал Ливенцова виновным по статье «Приготовление к контрабанде вооружения, иной военной техники» и приговорил его к 3 годам заключения в колонии общего режима.

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Теги: 
ФСБ  контрабанда  суд  приговор 

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