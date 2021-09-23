24 сентября. Mossovetinfo.ru – Федеральная служба безопасности России (ФСБ) ликвидировала один из крупнейших каналов...

24 сентября. Mossovetinfo.ru – Пять альпинистов погибли в ходе попытки покорить Эльбрус, 14 человек были спасены, сооб...

23 сентября. Mossovetinfo.ru – В Солнцево мужчина выпрыгнул из окна квартиры на пятом этаже, чтобы спастись от пожара,...