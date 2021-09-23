Другие материалы
-
Происшествия
24.09.2021, 11:34
ФСБ сообщила о ликвидации крупного канала сбыта наркотиков
24 сентября. Mossovetinfo.ru – Федеральная служба безопасности России (ФСБ) ликвидировала один из крупнейших каналов...
-
Происшествия
24.09.2021, 09:39
Пять альпинистов погибли на Эльбрусе, спасены 14 человек
24 сентября. Mossovetinfo.ru – Пять альпинистов погибли в ходе попытки покорить Эльбрус, 14 человек были спасены, сооб...
-
Происшествия
23.09.2021, 17:52
Мужчина в Солнцево выпрыгнул с пятого этажа из-за пожара и выжил
23 сентября. Mossovetinfo.ru – В Солнцево мужчина выпрыгнул из окна квартиры на пятом этаже, чтобы спастись от пожара,...