ФСБ задержала 14 участников сообществ, причастных к распространению заведомо ложных сообщений о минированиях

10 февраля. Mossovetinfo.ru - В результате проведённых мероприятий по розыску и пресечению деятельности лиц, причастных к массовому распространению в конце 2021 - начале 2022 годов в сети Интернет заведомо ложных сообщений о минировании на территории России задержаны 14 участников «сваттинговых» интернет-сообществ, причастных к распространению этих ложных сообщений. Об этом сообщает ФСБ России. Продолжается розыск остальных лиц, причастных к распространению ложных террористических угроз.



В сообщении ФСБ отмечается, что организаторами и администраторами этих сообществ являлись гражданин Украины Осипчук Антон, 2003 г.р., уроженец Волынской области, проходящий обучение в Киеве, а также его подельники.



Справка: “Сватинг” – новый термин, описывающий преступление, в ходе которого хулиганы по телефону или с помощью компьютера создают ситуацию, в которой по тревоге поднимается спецназ, подразделения быстрого реагирования, – SWAT.