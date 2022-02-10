 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация
Происшествия     10.02.2022 15:33

ФСБ задержала 14 участников сообществ, причастных к распространению заведомо ложных сообщений о минированиях

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  ФСБ  розыск  задержание  статья 207  лжеминирование 

10 февраля. Mossovetinfo.ru - В результате проведённых мероприятий по розыску и пресечению деятельности лиц, причастных к массовому распространению в конце 2021 - начале 2022 годов в сети Интернет заведомо ложных сообщений о минировании на территории России задержаны 14 участников «сваттинговых» интернет-сообществ, причастных к распространению этих ложных сообщений. Об этом сообщает ФСБ России. Продолжается розыск остальных лиц, причастных к распространению ложных террористических угроз.

В сообщении ФСБ отмечается, что организаторами и администраторами этих сообществ являлись гражданин Украины Осипчук Антон, 2003 г.р., уроженец Волынской области, проходящий обучение в Киеве, а также его подельники.

Справка: “Сватинг” – новый термин, описывающий преступление, в ходе которого хулиганы по телефону или с помощью компьютера создают ситуацию, в которой по тревоге поднимается спецназ, подразделения быстрого реагирования, – SWAT.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
ФСБ  розыск  задержание  статья 207  лжеминирование 

Возврат к списку

Лента новостей

16:04 Мнения Путин не может повлиять на следствие по мере пресечения ректору «Шанинки» Зуеву - Песков

15:33 Происшествия ФСБ задержала 14 участников сообществ, причастных к распространению заведомо ложных сообщений о минированиях

15:30 Власть Путин призвал российские суды к справедливости

12:41 Другое Около 40 спутников Starlink, выведенных SpaceX на орбиту 3 февраля, потеряны из-за геомагнитной бури

11:50 Город (Москва и область) В Москве за последние сутки выявлено 11521 случай заражения коронавирусом

Актуальные материалы

09:15 Мнения Россия вошла в топ-3 стран, которые американцы считают враждебными - Politico

11:10 Общество Роспотребнадзор отменил карантин для контактировавших с больными COVID-19

14:30 Город (Москва и область) В Москве будут открывать больничный без посещения поликлиники

17:59 Власть Лидеры трех фракций Мосгордумы просят Собянина провести заседание Правительства по проблемам экологии

11:11 Другое Семилетняя россиянка Анастасия Радзинская заработала в YouTube $28 млн в 2021 году

18:29 В мире C совместным заявлением о предотвращении ядерной войны выступили лидеры России, Китая, США, Великобритании и Франции

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru