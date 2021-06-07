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Происшествия     07.06.2021 13:36

ФСБ задержала агента украинских спецслужб

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Теги:  ФСБ  Украина  задержание 

7 июня. Mossovetinfo.ru — Сотрудники ФСБ задержали агента украинских спецслужб, гражданина Украины Алексея Семеняку, сообщается на официальном сайте ФСБ РФ.

По данным ФСБ, Семеняка оказывал Службе безопасности Украины консультативную помощь для «нанесения ущерба безопасности России». На допросе задержанный подтвердил, что давно контактировал с сотрудниками СБУ и оказывал им консультативную помощь.

В связи с оперативными мерами, принятыми ФСБ, Семеняка не успел нанести ущерба внешней безопасности Российской Федерации. В связи с этим было принято решение о его высылке, въезд в Россию ему закрыт на 25 лет.

3 июня Семеняка покинул территорию Российской Федерации.


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Теги: 
ФСБ  Украина  задержание 

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