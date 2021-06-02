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Происшествия     02.06.2021 10:35

Футбольные ворота упали на 6-летнего ребенка на западе Москвы

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Теги:  прокуратура Москвы  дети  травмы  уголовное дело 

2 июня. Mossovetinfo.ru — На западе Москвы 6-летний мальчик пострадал после того, как на спортивной площадке на него упали футбольные ворота, сообщается на официальном сайте московской прокуратуры.

Инцидент произошел днем 1 июня на спортивной площадке на Ярцевской улице. Ребенок госпитализирован.

Кунцевская межрайонная прокуратура провела по данному факту проверку. Результаты прокурорской проверки были направлены в следственный орган, где по их итогам возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Прокуратура поставила расследование данного уголовного дела под контроль.

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Теги: 
прокуратура Москвы  дети  травмы  уголовное дело 

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