Футбольные ворота упали на 6-летнего ребенка на западе Москвы

2 июня. Mossovetinfo.ru — На западе Москвы 6-летний мальчик пострадал после того, как на спортивной площадке на него упали футбольные ворота, сообщается на официальном сайте московской прокуратуры.



Инцидент произошел днем 1 июня на спортивной площадке на Ярцевской улице. Ребенок госпитализирован.



Кунцевская межрайонная прокуратура провела по данному факту проверку. Результаты прокурорской проверки были направлены в следственный орган, где по их итогам возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».



Прокуратура поставила расследование данного уголовного дела под контроль.