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Происшествия     10.03.2022 21:29

Госдума дала согласие на передачу в суд уголовного дела в отношении Рашкина

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Теги:  Рашкин  Госдума  КПРФ  уголовное дело  суд 

10 марта. Mossovetinfo.ru - Государственная Дума 10 марта постановила дать согласие на направление в суд уголовного дела в отношении депутата Валерия Рашкина. Данное Постановление Госдумы будет направлено Генеральному прокурору РФ.

В конце октября 2021 года после задержания Рашкина в лесу с тушей лося, в Саратовской области было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте, сообщалось на сайте ГУ МВД по Саратовской области.

25 ноября 2021 года Госдума лишила Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности.

В своем выступлении в Госдуме Рашкин сказал, что «как Комиссия, так и Государственная Дума не могут объективно и обоснованно принять какое-то ни было решение по поступившему обращению ввиду отсутствия у депутатов обвинительного заключения по данному уголовному делу», а «представление Генерального прокурора не является в соответствии с законодательством обвинительным документом, в нем не отражена вся картина событий, в том числе: отсутствие умысла на совершение мною незаконной охоты».
Также, по мнению Рашкина, его дело «было политизировано и организовано изначально для дискредитации меня (Рашкина – ред.) как оппозиционного политика».

Юрий Синельщиков (КПРФ), выступая на пленарном заседании Государственной Думы по поводу передачи в суд дела В.Ф. Рашкина 10 марта 2022 года, напомнил обстоятельства дела: «Материалами уголовного дела с учетом данных В.Ф. Рашкиным объяснений установлено, что в ночь с 28.10.2021 на 29.10.2021 в 4-х километрах от поселка Лысые горы Саратовской области Рашкин из имеющегося у него карабина застрелил и разделал тушу животного (лося), причинив животному миру ущерб на 80 тыс. руб. Осуществляя отстрел животного, Рашкин имел охотничий билет, разрешение на ношение охотничьего оружия. По его убеждению, знакомый фермер, пригласивший его на коллективную охоту, получил соответствующее разрешение на добычу зверя. Рашкин был убежден, что охота осуществляется на законных основаниях».

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Теги: 
Рашкин  Госдума  КПРФ  уголовное дело  суд 

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