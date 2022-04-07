7 апреля, Mossovetinfo.ru – Дмитрий Муратов, - Лауреат Нобелевской премии мира и главный редактор «Новой газеты» в четверг вечером получил травму глаз в ходе нападения на него в купе поезда на Казанском вокзале, - сообщается на сайте газеты.«Облили в купе масляной краской с ацетоном. Глаза ужасно жжет», - приводит слова Муратова «Новая газета».