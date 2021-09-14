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Происшествия     14.09.2021 14:52

Мосгорсуд оставил под арестом пранкера, распылившего баллончик на женщину в парке

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Теги:  Мосгорсуд  нападение  арест 

14 сентября. Mossovetinfo.ru – Мосгорсуд оставил без изменения меру пресечения трэш-стримеру Евгению Дмитерко, который был арестован за то, что распылил газовый баллончик в лице женщине в парке Сокольники, сообщает пресс-служба суда.

Жалоба Дмитерко была оставлена без удовлетворения. Жалоба второго пранкера, арестованного по этому делу - Игоря Мелихова - будет рассмотрена 16 сентября.

Дмитерко и Мелихов были задержаны полицией 27 августа после того, как в интернете появилось видео, как они распыляют газовый баллончик в лице женщин в одном из московских парков. Против трэш-стримеров было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», они были арестованы судом.


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Теги: 
Мосгорсуд  нападение  арест 

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