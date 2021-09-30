Мужчина открыл стрельбу в школе на северо-востоке Москвы, он задержан

30 сентября. Mossovetinfo.ru – Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе на территории одной из московских школ, сообщается на официальном сайте столичной полиции.



Сообщается, что у ученицы 10-го класса школы на улице Палехская произошел конфликт со знакомыми молодыми людьми. О конфликте школьница рассказала отцу. Мужчина пришел в школу и в ходе разговора с обидчиками дочери произвел выстрел в воздух из травматического пистолета.



В результате выстрела никто не пострадал.



