 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация выборы
Происшествия     23.09.2021 17:52

Мужчина в Солнцево выпрыгнул с пятого этажа из-за пожара и выжил

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  пожар  падение с высоты 

23 сентября. Mossovetinfo.ru – В Солнцево мужчина выпрыгнул из окна квартиры на пятом этаже, чтобы спастись от пожара, и остался жив, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Как сообщил собеседник агентства, в настоящее время мужчине оказывают медицинскую помощь.

Площадь пожара составила 1 квадратный метр.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
пожар  падение с высоты 

Возврат к списку

Лента новостей

18:13 Другое РФС назвал имя нового главы департамента судейства

17:52 Происшествия Мужчина в Солнцево выпрыгнул с пятого этажа из-за пожара и выжил

17:20 Общество Бабье лето придет в Москву 29 сентября и продлится минимум 5 дней

15:55 Город (Москва и область) Средняя цена самого дешевого жилья в Москве выросла до 253,3 тысячи рублей за квадрат

15:01 В России Россия начала подготовку к высадке человека на Луну

Актуальные материалы

14:13 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве по одномандатным округам

22:30 В России Результаты выборов в Госдуму. Какие партии прошли в парламент

17:25 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве. Партии

14:19 Город (Москва и область) Результаты дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму по Москве

12:53 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве по одномандатным округам. Победители

17:56 Мнения Памфилова предложила проводить выборы в октябре во время каникул в школах

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru