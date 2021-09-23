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Происшествия     23.09.2021 14:31

Мужчина застрелил бывшую невестку на востоке Москвы

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Теги:  СК РФ  убийство  стрельба  ходатайство  арест 

23 сентября. Mossovetinfo.ru – Следствие будет ходатайствовать об аресте 66-летнего мужчины, который обвиняется в убийстве своей бывшей невестки, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по городу Москве.

Преступление было совершено 22 сентября. По данным следствия, мужчина пришел в квартиру дома на 2-й Владимирской улице, где проживала его бывшая невестка. В этот момент женщины дома не было. Придя домой, женщина увидела бывшего свекра, испугалась и выбежала в подъезд дома. Мужчина догнал ее в холле и произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия, от которых потерпевшая скончалась на месте.

Мужчина был задержан по горячим следам. Свою вину он признал, и пояснил, что у него с бывшей невесткой были неприязненные отношения на почве развода с его сыном.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», расследование дела продолжается.

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Теги: 
СК РФ  убийство  стрельба  ходатайство  арест 

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