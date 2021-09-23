Мужчина застрелил бывшую невестку на востоке Москвы

23 сентября. Mossovetinfo.ru – Следствие будет ходатайствовать об аресте 66-летнего мужчины, который обвиняется в убийстве своей бывшей невестки, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по городу Москве.



Преступление было совершено 22 сентября. По данным следствия, мужчина пришел в квартиру дома на 2-й Владимирской улице, где проживала его бывшая невестка. В этот момент женщины дома не было. Придя домой, женщина увидела бывшего свекра, испугалась и выбежала в подъезд дома. Мужчина догнал ее в холле и произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия, от которых потерпевшая скончалась на месте.



Мужчина был задержан по горячим следам. Свою вину он признал, и пояснил, что у него с бывшей невесткой были неприязненные отношения на почве развода с его сыном.



Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», расследование дела продолжается.