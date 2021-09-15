 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация выборы
Происшествия     15.09.2021 17:48

Мужчину арестовали за изнасилование несовершеннолетней в 2010 году в Москве

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  суд  арест  изнасилование 

15 сентября. Mossovetinfo.ru – Суд в Москве арестовал мужчину 1968 года рождения, который подозревается в изнасиловании несовершеннолетней в 2010 году, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по Москве.

По версии следствия, 11 июня 2010 года подозреваемый изнасиловал 17-летнюю девушку вблизи улицы Енисейская, после чего скрылся.

Впоследствии, мужчина был осужден за аналогичное преступление и отбывал наказание в колонии. В результате проверок базы данных ДНК-учета, было установлено совпадение изъятых биологических следов у потерпевшей с ДНК-профилем фигуранта.

Следователи установили, что мужчина после освобождения проживает в Московской области, он был задержан. Позднее потерпевшая его опознала, как лицо, изнасиловавшее ее летом 2010 года.

В настоящее время следователи проверяют причастность мужчины к другим аналогичным преступлениям.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
суд  арест  изнасилование 

Возврат к списку

Лента новостей

17:48 Происшествия Мужчину арестовали за изнасилование несовершеннолетней в 2010 году в Москве

17:03 Происшествия Мужчине, проводившему дезинсекцию в магазине «Магнит» в Москве, предъявлено обвинение

15:42 В России Россияне третий месяц подряд берут рекордное число кредитов наличными

14:45 В России ЦИК: в онлайн-голосовании примут участие более 2,6 миллиона человек в семи регионах РФ

14:18 В России Роспотребнадзор призвал прививаться от гриппа

Актуальные материалы

09:02 Город (Москва и область) Пересадки в наземном транспорте Москвы стали бесплатными

11:43 Общество «Справедливая Россия» и КПРФ могут взять более чем по 10 одномандатных округов на выборах в Госдуму

10:23 Город (Москва и область) Список кандидатов в депутаты Госдумы по Москве

10:13 Город (Москва и область) Выборы в Госдуму. Москва. Схема одномандатных округов

10:18 В России В России упали розничные продажи пива

08:28 В мире Путин и Меркель провели переговоры в Москве

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru