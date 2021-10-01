МВД: вице-президент Сбербанка Марина Ракова объявлена в розыск

1 октября. Mossovetinfo.ru – Вице-президент Сбербанка и бывший заместитель главы Минпросвещения Марина Ракова объявлена в розыск по делу о мошенничестве, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.



Ракова подозревается в хищении более 50 миллионов рублей. По версии следствия, когда Ракова занимала должность замглавы Минпросвещения, она оказала помощь Фонду новых форм развития образования, в котором занимала должность генерального директора.



Фонд получил бюджетные средства в рамках федерального проекта «Учитель будущего». Позднее было установлено, что отчеты по выполнению проекта были сфальсифицированы.



«В связи с тем, что Ракова скрылась от следствия, в отношении нее вынесено постановление об объявлении в розыск», - заявила Волк.



Ранее СМИ сообщили, что у Раковой и ряда ее коллег прошли обыски.