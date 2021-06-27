МВД: женщина была задержана в МФЦ после того, как укусила полицейского

27 июня. Mossovetinfo.ru – Женщина была задержана после того, как несколько раз ударила по ноге сотрудника полиции и укусила второго правоохранителя в центре госуслуг «Мои документы» на улице Куусинена. Об этом сообщается на сайте МВД.



Полиция приехала в МФЦ после полученного вызова. Заявительница сообщила о несоблюдении требований санитарно-эпидемиологического режима неадекватном поведении женщины.



В полиции отметили, что гражданка начала вести себя агрессивно, кричала, а также несколько раз ударила одного полицейского по ноге и укусила другого. После этого женщина была задержана.



В отделе полиции в отношении женщины были составлены два административных протокола: за нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности и за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.