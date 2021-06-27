11:58 Город (Москва и область) В Москве зафиксировано максимальное число смертей от COVID-19 за сутки
09:36 Происшествия МВД: женщина была задержана в МФЦ после того, как укусила полицейского
14:54 Общество «Справедливая Россия – За Правду» приняла предвыборную программу партии
14:30 Город (Москва и область) Список кандидатов в Госдуму от партии «Справедливая Россия» по Москве
14:29 В России Миронов, Прилепин и Семигин пойдут в Госдуму во главе списка «Справедливой России»
14:29 В России Миронов, Прилепин и Семигин пойдут в Госдуму во главе списка «Справедливой России»
11:23 Город (Москва и область) Оперштаб сообщил о новых случаях COVID-19 в Москве
18:40 Город (Москва и область) Москва вышла на антирекорд по госпитализациям больных с COVID-19 - Ракова
16:18 Мнения Эпидемиолог Минздрава рекомендовал вакцинировать детей от COVID-19
14:16 В России С 1 августа все курорты Краснодарского края закроются для непривитых граждан
11:49 Город (Москва и область) В Москве третьи сутки подряд фиксируется максимальное число смертей от COVID-19