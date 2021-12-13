На 15 и 16 лет осуждены причастные к убийству Иванькова - "Япончика"

13 декабря. Mossovetinfo.ru - В понедельник 13 декабря в Москве оглашен приговор, основанный на вердикте присяжных, двум лицам, причастным к убийству Вячеслава Иванькова, также известного как вор в законе "Япончик". Об этом сообщает (СК РФ).



Приговором суда Муртази Шадании назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы, Джамбула Джанашии – в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима каждому, - говорится в сообщении СК РФ.



Как отмечает СК РФ, к длительному сроку лишения свободы по данному преступлению ранее был приговорен Каха Газзаев. Другие лица, – Илья Симония, Нузгар Папава и Бутба, – скрылись от следствия, в связи с чем были объявлены в международный розыск. Исполнителем убийства, по данным следствия, является Астамур Бутба.