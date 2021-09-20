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Происшествия     20.09.2021 10:48

Неизвестный устроил стрельбу в университете в Перми, есть погибшие

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Теги:  Пермь  стрельба 

20 сентября. Mossovetinfo.ru – Неизвестный открыл стрельбу на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, сообщается на официальном сайте СК РФ.

По данным ведомства, в результате стрельбы погибли пять человек, еще шестеро были ранены. Прибывшие полицейские задержали стрелявшего, он оказал сопротивление и при задержании был ранен.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», расследование поручено сотрудникам центрального аппарата СК РФ.

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Теги: 
Пермь  стрельба 

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