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Происшествия
09.09.2021, 09:15
Новорожденная девочка найдена в помещении мусоропровода в жилом доме в Москве
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Происшествия
09.09.2021, 08:29
Число погибших при взрыве газа в Ногинске увеличилось до пяти человек
9 сентября. Mossovetinfo.ru – Число погибших при взрыве в жилом доме в Ногинске увеличилось до пяти человек, сообщает...
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Происшествия
08.09.2021, 12:44
Погиб глава МЧС Евгений Зиничев
8 сентября. Mossovetinfo.ru – Глава МЧС Евгений Зиничев погиб в возрасте 55 лет, спасая человека. Как сообщили в МЧС,...