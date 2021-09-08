Новорожденная девочка найдена в помещении мусоропровода в жилом доме в Москве

9 сентября. Mossovetinfo.ru – В помещении мусоропровода жилого дома на Литовском бульваре обнаружен новорождённый ребенок. Об этом сообщается на сайте прокуратуры столицы.



Девочке не больше суток от рождения. Ребенка передали врачам. Личность родителей устанавливается.