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Происшествия     16.09.2021 17:15

Один человек пострадал, двое задержаны после драки в московском метро

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Теги:  полиция  драка  уголовное дело 

16 сентября. Mossovetinfo.ru – На станции метро «Юго-Восточная» произошла драка, в результате один человек пострадал, двое задержаны, сообщается на портале «МВД Медиа».

Полицейские выяснили, что 30-летний пассажир, поднимаясь по эскалатору, задел другого пассажира. Между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку в вестибюле станции. К драке присоединился знакомый одного из участников конфликта.

В результате один из участников драки получил несколько ударов руками и ногами в область головы и тела.

Потерпевший обратился к полицейским, которые дежурили на станции. В кратчайшие сроки были задержаны двое подозреваемых, 42 и 43 лет, их доставили в отдел полиции. Полицейские вызвали скорую помощь, которая диагностировала у потерпевшего закрытый перелом носа.

Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение легкого вреда здоровью». В отношении задержанных выбрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

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Теги: 
полиция  драка  уголовное дело 

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