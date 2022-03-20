Оперативники УВД по ЦАО г. Москвы задержали подозреваемого в разбойном нападении на букмекерскую контору

20 марта. Mossovetinfo.ru - Оперативники УВД по ЦАО г. Москвы задержали в Московской области 43-летнего москвича подозреваемого в разбойном нападении на букмекерскую контору, расположенную на улице 1905 года, в ходе которого было похищено более 22 миллионов рублей, - сообщает сайт ГУВД Москвы со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.