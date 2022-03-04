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Происшествия     04.03.2022 09:42

Подмосковные полицейские задержали подозреваемых в вымогательстве около 2 млн руб

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Теги:  Подмосковье  полиция  МВД 

4 марта. Mossovetinfo.ru - Подмосковные полицейские задержали подозреваемых в вымогательстве около двух миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Как сообщается, пятеро граждан одной из стран Средней Азии, угрожая ножом и применением насилия, требовали от 34-летнего мужчины передать им около деньги под предлогом несуществующего долга»

Подозреваемые были задержаны в Москве и позже арестованы.

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Теги: 
Подмосковье  полиция  МВД 

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