Подмосковные полицейские задержали подозреваемых в вымогательстве около 2 млн руб

4 марта. Mossovetinfo.ru - Подмосковные полицейские задержали подозреваемых в вымогательстве около двух миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.



Как сообщается, пятеро граждан одной из стран Средней Азии, угрожая ножом и применением насилия, требовали от 34-летнего мужчины передать им около деньги под предлогом несуществующего долга»



Подозреваемые были задержаны в Москве и позже арестованы.