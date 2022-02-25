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Происшествия     25.02.2022 08:58

Подозреваемая в центре Москвы кинула в правоохранителей бутылку с зажигательной смесью

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Теги:  Москва  несанкционированное мероприятие  уголовное дело 

25 февраля. Mossovetinfo.ru – Сотрудниками полиции задержана на месте преступления подозреваемая 1999 года рождения кинула в сотрудников правоохранительных органов бутылку с зажигательной смесью. Об этом официально сообщает Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело.

Сообщается, что подозреваемая вечером 24 февраля 2022 года, участвовала в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, вблизи Пушкинской площади.

Ранее, по информации МВД, сообщалось, что 24 февраля в центре Москвы в районе проведения несогласованного публичного мероприятия за различные нарушения общественного порядка задержаны 600 участников мероприятия.

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Теги: 
Москва  несанкционированное мероприятие  уголовное дело 

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