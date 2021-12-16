Пограничная служба США подтвердила применение оружие при задержании машин с мигрантами из России

16 декабря. Mossovetinfo.ru - Офицер пограничной службы США применил оружие при задержании машин с мигрантами из России. Об этом сообщается в отчете на сайте ведомства.



Сообщается, что две машины с 18 гражданами России попытались прорваться в США на границе с Мексикой между Сан-Диего и Тихуаной. Джип Ford, за которым следовал Mercedes, по заявлению пограничников, на большой скорости подъехал к зоне первичного досмотра со стороны Мексики.



Офицер совершил примерно четыре выстрела в сторону Mercedes. В ходе стрельбы нет раненых и убитых. После того, как один из автомобилей остановился - в него врезался второй и пассажиры получили легкие ушибы головы.



В автомашинах находились 11 взрослых в возрасте от 21 до 53 лет и семеро детей. Документов для въезда в Америку у них не было.