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Происшествия     18.04.2022 09:40

Полицейскими в Одинцово задержан мужчина, убивший спасателя, вскрывавшего дверь его квартиры

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Теги:  Одинцово  спасатель  дверь  полиция 

18 апреля. Mossovetinfo.ru - Сотрудниками подмосковной полиции в г. Одинцово Московской области задержан мужчина, подозреваемый в убийстве спасателя, вскрывавшего дверь его квартиры, сообщается на сайте регионального ГУ МВД.

Сообщается, что ранее, в воскресенье около 15 часов, мужчина заблокировал промышленного альпиниста, выполнявшего ремонт фасада. Прибывшие по вызову полицейские после отказа открыть дверь квартиры вызвали спасателей. Мужчина, выстрелив через дверь, причинил сотруднику спасательной службы смертельное ранение.

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Теги: 
Одинцово  спасатель  дверь  полиция 

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