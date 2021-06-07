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Происшествия     07.06.2021 10:04

После конфликта на севере Москвы задержаны 19 человек

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Теги:  полиция  массовая драка  задержание 

7 июня. Mossovetinfo.ru — Полиция задержала 19 человек, после конфликта на севере Москвы, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу московского управления МВД.

Инцидент произошел в субботу, 5 июня в районе Дубнинской улицы. Местные жители сообщили в полицию о большом скоплении людей и произошедшем между ними конфликте. Прибывшие сотрудники полиции выявили участников конфликта, задержали 19 человек и доставили их в райотдел полиции для разбирательства.

По факту случившегося проводится проверка, сведений о пострадавших не поступало.

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Теги: 
полиция  массовая драка  задержание 

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